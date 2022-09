Us Open, vince Nadal: Fognini ko in una partita ricca di infortuni

NEW YORK (STATI UNITI) - Rafa Nadal ha superato in rimonta Fabio Fognini al secondo turno degli Us Open. Il tennista spagnolo si è imposto in quattro set 2-6, 6-4, 6-2, 6-1. La partita è stata caratterizzata da tanti infortuni. Nel quarto set, Nadal si è colpito accidentalmente con la sua stessa racchetta e si è dato una racchettata sul naso mentre si allungava per prendere una palla. Poi, è stato costretto a chiamare l'allenatore anche per curare delle vesciche alla mano sinistra. Fognini, invece, ha chiesto un timeout medico per farsi bendare il piede destro.