Us Open, Kostyuk non stringe la mano alla bielorussa Azarenka

NEW YORK (STATI UNITI) - La tennista ucraina Marta Kostyuk non ha stretto la mano alla collega bielorussa Victoria Azarenka al termine del loro match di secondo turno agli Us Open e poi ha affermato che stringere la mano alla bielorussa dopo la partita non sarebbe stata "la cosa giusta da fare". La Kostyuk ha dichiarato: "Tutti cercano di essere super diplomatici su questa cosa ma la mia nazione viene uccisa ogni giorno" si è giustificata la ventenne tennista ucraina. "Non mi sorprende e non credo sia importante farne una grande questione. Io stringo sempre la mano alle mie avversarie, ma non posso obbligare nessuno a stringere la mia. E' una loro decisione. Come mi fa sentire? Non è la cosa più importante del mondo adesso" ha detto Azarenka.