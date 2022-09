Us Open, Berrettini batte Murray al quarto set e conquista gli ottavi

NEW YORK (STATI UNITI) - Servono quattro set a Matteo Berrettini per superare Andy Murray e conquistare il pass per gli ottavi di finale degli Us Open. Il 26enne romano, dopo 3 ore e 48 minuti di gioco, chiude in 6-4; 6-4; 6-7; 6-3 e guadagna l'accesso al prossimo turno dove affronterà, nel match che mette in palio i quarti, lo spagnolo Davidovich Fokina che ha eliminato il colombiano Galan per 3-1. L'azzurro parte bene e al settimo game avanza sul 4-3 piazzando il primo break del match che risulta decisivo per la conquista del primo set, chiuso sul 6-4. Ad inizio del secondo, Berrettini riparte subito forte rubando immediatamanete il servizio, ma questa volta il britannico risponde immediatamente riequilibrando il punteggio al secondo game. La parità si rompe però ancora una volta a favore di Berrettini che al nono game va sul 5-4: servizio per secondo set e 2-0. Nel terzo set i due tennisti si rispondono colpo su colpo, Murray resta aggrappato alla partita allungando al tie break dove riesce ad accorciare sul 2-1 con un netto 7-1. Nel quarto set, il tennista italiano ritrova il ritmo giusto e all'ottavo game ruba il servizio che lo porta a lanciarsi verso il 6-3 finale che chiude i conti.