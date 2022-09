Us Open, l'addio di Serena Williams: eliminata dalla Tomljanovic

NEW YORK (Stati Uniti) - Serena Williams è stata sconfitta al 3° turno degli Us Open da Ajla Tomljanovic con il punteggio di 7-5 , 6-7(4) , 6-1 in quello che è stato il suo ultimo match in carriera. Davanti al pubblico dell'Arthur Ashe Stadium, presenti anche Billie Jean King , Spike Lee , Mike Tyson e Rebel Wilson, la 40enne statunitense si congeda dal tennis, a testa alta, forte di 73 titoli nel circuito (solo Navratilova , Evert , Graf e Court hanno fatto meglio) di cui 23 Slam , il primo dei quali conquistato nel 1999 proprio sul cemento newyorkese.

Serena: "Settimana incredibile"



Nel post-.partita la sorella di Venus ha parlato per l'ultima volta al suo pubblico, ha cambiato la storia del tennis femminile: "Anche se è una cosa a cui non ho mai pensato. Ero solo una ragazza che provava a giocare a tennis". Serena ha faticato a trattenere le lacrime per l'emozione perchè come dice: "È stata una settimana incredibile, è come se tutta la gente volesse spingermi ancora avanti Sono andata in crescendo, trovando il mio gioco, avrei dovuto cominciare a giocare un po' prima quest'anno...Non penso di tornare, ma non si sa mai". Sono 319 settimane da numero uno, 858 match vinti (156 sconfitte), oltre 94 milioni di dollari di premi per una vera leggenda del tennis.

Serena: "Grazie papà, so che mi stai guardando"



I ringraziamenti con uno su tutti: "Grazie papà, so che mi stai guardando. Grazie, mamma. Mio Dio, grazie a tutti quelli che sono stati con me durante questo viaggio incredibile, durato anni, decenni. Mio Dio, decenni - aggiunge - Ma tutto è cominciato dai miei genitori, devo dire grazie soprattutto a loro. Queste sono lacrime di gioia. E non sarei stata la Serena che sono stata, senza Venus, mia sorella. È la sola ragione se adesso io sono qui". Conclude: "E poi grazie alla mia famiglia, a mio marito, a mia figlia Olympia, grazie a tutti coloro che stanno nel mio box. Sono tanto riconoscente a tutti loro, sono grata di aver potuto vivere questo viaggio così divertente e meraviglioso".