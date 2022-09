Us Open, Berrettini: "Sono felice qui e lo sono sempre stato"

NEW YORK (Stati Uniti) - Per la quarta volta in carriera Matteo Berrettini stacca il pass per gli ottavi di finale degli Us Open. L'azzurro ha sconfitto in 4 set Andy Murray in un torneo che gli sta ridando buone sensazioni come lui stesso ha dichiarato nel post-partita: "Non ho ancora finito, ma sono felice per come stanno andando le cose. Credo di aver giocato un'ottima partita. Nel terzo set ho avuto molte occasioni, ma non sono riuscito a sfruttarle. Penso che Andy abbia giocato un ottimo tie-break, poi mi sono trovato sotto di un break nel quarto - aggiunge - Ma ho continuato a pensare che stavo facendo le cose giuste, che le occasioni che avevo avuto nel set precedente si sarebbero ripresentate. Questa è stata la mia mentalità e credo sia stata quella giusta, perché alla fine ha dato i suoi frutti. Mi piace giocare a New York. Sono felice qui e lo sono sempre stato. Questo è un torneo speciale per me. Credo che tre anni fa, quando sono arrivato in semifinale, sia stato un po' il punto di svolta della mia carriera. Quindi ho sempre dei bei ricordi, soprattutto sul campo in cui ho giocato oggi".

Berrettini: "Se non hai paura non riesci a dare il meglio"

I mesi di difficoltà hanno aiutato Matteo ad arrivare a New York con la mentalità giusta: "Purtroppo sono arrivato a questo torneo con poca fiducia, per un motivo o per l'altro. Soprattutto per gli infortuni. Le difficoltà degli ultimi mesi però mi hanno fatto arrivare qui molto concentrato. C'era la paura di fare un passo falso, ma quando ho questo tipo di paura gioco sempre il mio miglior tennis - aggiunge - L'ho sempre detto: è un po' complicato ma credo che funzioni così per tutti, se non hai paura di qualcosa, se non sei in tensione, non riesci a dare il meglio di te. Ho sempre voluto giocare bene qui. Quest'anno non ho molta fiducia, non ho nelle gambe molte partite ma ho molta voglia di giocare bene e ora sono di nuovo al quarto turno".

Berrettini: "Davidovich-Fokina? Lo conosco bene"



Sarà lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina il prossimo avversario del tennista romano: "Lo conosco molto bene, ho perso contro di lui l'anno scorso a Monte-Carlo. Penso che sia un ottimo giocatore, molto talentuoso e fisicamente molto forte. Sarà una partita difficile. Ci siamo allenati una volta insieme prima dell'inizio del torneo, quindi so cosa aspettarmi. Siamo al quarto turno di uno Slam. Sta giocando bene. Si sente sicuro di sé. Sicuramente è fiducioso ma lo sono anche io. Quindi non vedo l'ora di scendere in campo".