Medvedev contro Kyrgios per un posto ai quarti degli Us Open

NEW YORK (STATI UNITI) - Daniil Medvedev-Nick Kyrgios si sfideranno agli ottavi di finale, per un posto nei quarti, agli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Nel match del terzo turno il russo, numero uno del mondo e del seeding oltre che campione in carica, ha battuto con il punteggio di 6-4 6-2 6-2 il cinese Yibing Wu mentre l'australiano ha superato uno dei nuovi beniamini del pubblico statunitense, J.J. Wolf, in 6-4 6-2 6-3 in un'ora e 54 minuti.