Us Open, Nadal agli ottavi. Tutto facile anche per Alcaraz

NEW YORK (Stati Uniti d'America) - Rafael Nadal è agli ottavi di finale della 142ª edizione degli Us Open, quarto torneo stagionale del "Grande Slam" in corso sui campi in cemento dell'Usta Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York, con un montepremi da 60 milioni di dollari. Nella notte italiana, il fuoriclasse maiorchino, 3° nel ranking Atp e testa di serie numero 2, ha sconfitto per la 18ª volta di fila il francese Richard Gasquet con il punteggio di 6-0, 6-1, 7-5 e si giocherà l'accesso nei quarti con lo statunitense Frances Tiafoe, 22ª forza del seeding, che ha eliminato per 7-6(7), 6-4, 6-4 l'argentino Diego Schwartzman, n°14 del tabellone. Si qualificano anche Carlos Alcaraz, numero 4 al mondo e 3 del seeding, che batte con un triplo 6-3 l'americano Brooksby, e Marin Cilic (15), che ha piegato il britannico Daniel Evans (20) per 7-6(11), 6(3)-7, 6-2, 7-5: i due si giocheranno un posto per entrare tra i migliori otto del torneo.