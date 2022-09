Us Open, Swiatek agli ottavi: Davis ko in due set

NEW YORK (STATI UNITI) - Incontenibile Iga Swiatek agli Us Open femminili. Nella notte italiana la campionessa polacca, testa di serie nel torneo americano, supera in scioltezza al terzo turno la statunitense Lauren Davis con il punteggio di 6-3, 6-4. La numero uno al mondo affronterà nel prossimo turno la tedesca Jule Niemeier che ha superato la cinese Qinwen Zheng in due set: 6-4, 7-6(5). Agli ottavi accede anche Aryna Sabalenka, sesta forza del seeding: la bielorussa ha travolto con un rapido 6-0, 6-2 la francese Clara Burel.