Us Open, Berrettini vince la maratona: Davidovich Fokina ko e quarti di finale

NEW YORK (Stati Uniti) - Vola ai quarti di finale degli Us Open Matteo Berrettini , che dopo una maratona di quasi 4 ore ha la meglio sullo spagnolo Davidovich Fokina , piegato solamente al quinto set con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-3, 4-6, 6-2. Per il romano ora la sfida che varrebbe la semifinale con il norvegese Ruud, che ha superato il francese Moutet 3-1.

Primo set da incubo: Berrettini inizia in salita

L'impatto con il match di Berrettini è da incubo: subito 0-3 per Davidovich Fokina con Matteo che prova a reagire troppo tardi e non riesce a rimontare. Finisce 6-3 per lo spagnolo, che prende coraggio.

Un tie-break perfetto: match che torna in equilibrio

Nella seconda partita la fiducia di Fokina fa vedere le streghe a Berrettini, che però mantiene la calma e rimette in piedi il set giusto in tempo per trascinarlo a un tie-break dominato e stravinto 7-2.

Berrettini in fiducia: terzo set dominato e sorpasso

Lo scampato pericolo accende il diesel di Berrettini, che gioca un terzo set autoritario, nel quale si impone per 6-3 firmando il sorpasso ai danni dello spagnolo e lasciando presagire una chiusura imminente.

Basta un passaggio a vuoto: la maratona continua

Sul più bello si spegne la luce per Berrettini, che nel terzo game riesce nell'impresa di mettere dentro solo una prima e che finisce per subire il break che porterà Davidovich Fokina ad imporsi per 6-4, trascinando il match al quinto set.

Fokina paga lo sforzo: Matteo si giocherà la semifinale

Senza storia il quinto set, con Berrettini che finalmente ritrova la concentrazione e asfalta un esausto Davidovich Fokina, costretto anche a ricorrere alle cure del fisioterapista per un problema al ginocchio, ma che torna in campo e chiude comunque a testa alta nonostante il 6-2 finale. Matteo vola ai quarti e si giocherà la semifinale contro il norvegese Ruud, che ha superato 3-1 il francese Moutet.