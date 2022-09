Us Open: ai quarti di finale Jabeur, Tomljanovic e Garcia

NEW YORK (STATI UNITI) - Ons Jabeur, Ajla Tomljanovic e Caroline Garcia raggiungono i quarti degli Us Open di tennis, quarto torneo stagionale del "Grande Slam" in corso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York (montepremi 60.000.000 dollari). Jabeur, testa di serie numero 5, ha battuto Veronika Kudermetova e, per un posto in semifinale, affronterà l'australiana Tomljanovic, autrice dell'eliminazione per 7-6(8) 6-1 della russa Liudmila Samsonova. La francese, invece, ha superato per 6-4 6-1 la statunitense Alison Riske-Amritraj (29) e sfiderà Coco Gauff (22).