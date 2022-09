Diretta Berrettini-Ruud ore 18: come vederla in tv e streaming

NEW YORK (STATI UNITI) - Matteo Berrettini affronta Casper Ruud nei quarti di finale degli Us Open. Il tennista romano, che negli ottavi di finale ha battuto Fokina, al termine di un match molto combattuto, se la vedrà con il numero sette al mondo. Cinque i precedenti, che al momento sorridono a Ruud (in vantaggio 3-2). Chi supererà il turno affronterà in semifinale il vincitore della sfida tra Kyrgios e Khachanov. .