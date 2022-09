NEW YORK (STATI UNITI) -Karolina Pliskova ha battuto Victoria Azarenka in tre set, 7-5, 6-7(5), 6-2 e si è qualificata per i quarti di finale degli Us Open. La tennista ceca Testa di serie numero 22) affronterà Aryna Sabalenka, che ha sconfitto in rimonta la statunitense Danielle Collins, testa di serie numero 19. La bielorussa, sesta favorita del torneo, si è imposta con il risultato di 3-6, 6-3, 6-2.