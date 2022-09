Kyrgios fuori dagli Us Open perde la testa: due racchette spaccate!

NEW YORK (USA) - Ha perso partita e testa Kyrgios dopo la sconfitta incassata nei quarti degli Us Open contro Khachanov (7-5 4-6 7-5 6-7(3) 6-4). Non è una novità, l'australiano ha dato ancora spettacolo con una sfuriata delle sue, spaccando a terra due racchette. Il russo, numero 27 Atp, l'ha battuto e lui (n.23) è impazzito, scaraventando con tutta la violenza che aveva le sue racchette, mentre Khachanov salutava il pubblico ed esultava per la vittoria. Uno show che ormai è diventato quasi abitudine quando in campo c'è Kyrgios. Khachanov ora se la vedrà con Ruud, giustiziere di Berrettini.