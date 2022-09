Us Open, Garcia batte Gauff e vola in semifinale

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - La semifinale della parte bassa del tabellone femminile degli Us Open sarà Garcia-Jabeur. La francese, infatti, ha superato dopo un'ora e 39' di gioco la statunitese Coco Gauff con il punteggio di 6-3 6-4 conquistando così il pass per il penultimo atto del quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. La 17ª forza del tabellone sfiderà dunque la tunisina, vittoriosa nell'altro quarto di finale contro la Tomljanovic. Niente da fare per Coco Gauff, numero 12 del seeding. Oggi si conoscerà anche la semifinale dell'altra parte del tabellone, in programma Pliskova-Sabalenka e Swiatek-Pegula.