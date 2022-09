Clamoroso agli Us Open: youtuber si taglia i capelli sugli spalti!

Scena assurda durante gli Us Open di tennis in corso a New York. Durante il match dei quarti di finale tra Nick Kyrgios e Karen Khachanov all'Arthur Ashe Stadium, l'attenzione di tutto il pubblico è stata attratta da un uomo seduto in seconda fila che si è fatto tagliare i capelli da un parrucchiere. Il soggetto che sotto un mantello griffato si lasciava tosare con un rasoio elettrico è stato riconosciuto come lo YouTuber JiDion. Finita l'operazione, la coppia è stata fatta allontanare dagli uomini della sicurezza per aver creato disturbo ai giocatori. John McEnroe, commentatore del torneo, dopo aver assistito alla clamorosa scena (mai successa durante un torneo di tennis così prestigioso), ha detto: "Ora abbiamo davvero visto tutto". JiDion non è nuovo a questo exploit, avendo già avuto modo di farsi sistemare la chioma qualche tempo fa durante una partita del campionato Nba. Inutile dire che le immagini sono subito diventare virali sui social e su internet, probabilmente l'effetto che lo Youtuber cercava.