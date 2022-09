Us Open, diretta Sinner-Alcaraz: come vederla in tv, in streaming e orario

NEW YORK (STATI UNITI) - Dopo l'uscita di scena di Matteo Berrettini , rimane Jannik Sinner a difendere i colori azzurri nei quarti di finale degli Us Open. Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking e 11 del seeding, ha battuto 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3, dopo quasi quattro ore, il bielorusso Ilya Ivashka e ha superato gli ottavi. Ora per lui, e per un posto in semifinale, c'è lo spagnolo Carlos Alcaraz : nei due confronti stagionali ha sempre avuto la meglio l'azzurro (a luglio sull'erba di Wimbledon e poi nella finale di Umago).

Sinner-Alcaraz: diretta tv e orario

Il quarto di finale degli Us Open tra Sinner e Alcaraz sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport. Sarà quindi visibile anche su Dazn e Sky, oltre che su Timvision. La diretta streaming sarà disponibile su Eurosport player, Dazn e Sky Go. La partita tra Sinner e Alcaraz è in programma nella notte italiana. L'orario della sfida, la seconda della sessione serale dopo l'incontro del tabellone femminile, non è certo. La partita sarebbe in programma alle 2.15 ma potrebbe iniziare anche dopo le 3 del mattino.