Sinner ko ai quarti contro Alcaraz: è fuori dagli Us Open

NEW YORK (STATI UNITI) - Jannik Sinner va ko contro Carlos Alcaraz ed è eliminato dagli US Open, quarto torneo stagionale del "Grande Slam" in corso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York (montepremi 60.000.000 dollari). Il tennista azzurro, numero 13 del ranking e 11 del seeding, è stato battuto ai quarti di finale dallo spagnolo in cinque set con il punteggio di 3-6 7-6 7-6 5-7 3-6 al termine di una 'maratona' di oltre cinque ore. In semifinale Alcaraz giocherà contro lo statunitense Francis Tiafoe, che ha battuto il russo Andrey Rublev.

Sinner-Alcaraz, partita storica

Una partita leggendaria (nessuno aveva mai giocato oltre le 2.30 di notte allo US Open), caratterizzata da capovolgimenti continui e con entrambi i giocatori che non si sono risparmiati mai. Il giocatore altoatesino, che ha sprecato un match point nel quarto set, ha ceduto nell'ultimo set, dove ha perso 4 game di fila dopo esser stato avanti 3-2.

Le dichiarazioni di Alcaraz dopo la vittoria

"Jannik è un gran giocatore, lo avete visto tutti. E' stato incredibile. Grazie a tutti, non smetterò mai di ripetere che tutte le partite che vinco su questo campo le vinco grazie a voi. Non riesco a credere a quanta energie riesco ad attrarre da voi. Come è cambiato il match? Dico sempre che bisogna credere in se stessi, ho avuto fiducia in me stesso, nel mio gioco, è difficile chiudere un match del genere in questo momento, è difficile rimanere calmi, ma la fiducia in se stessi è fondamentale" ha dichiarato Alcaraz dopo il successo contro Sinner.