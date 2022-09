NEW YORK (STATI UNITI) - Una delle due semifinali degli Us Open femminili vedrà Iga Swiatek contro Aryna Sabalenka per un posto in finale. La polacca, numero uno al mondo, ha infatti superato 6-3 7-6(4) la statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero 8 del torneo, mentre la bielorussa, sesta favorita sul cemento di New York, ha sconfitto 6-1 7-6(4) la ceca Karolina Pliskova.