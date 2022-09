Us Open, Malagò: "Mi dispiace per Sinner, partita mostruosa"

Durante un evento a Palazzo H, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha voluto commentare la sconfitta di Jannik Sinner (11° nel ranking internazionale) per 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3 contro Carlos Alcaraz nel match valevole per le semifinali degli Us Open che si stanno svolgendo sui campi di Flushing Meadows, a New York. Malagò ha dichiarato: "Mi dispiace tanto per Sinner. Quella con Alcaraz è stata una partita mostruosa e di una bellezza rara, ormai gioca alla pari con tutti i migliori. Non ho dormito per vederla. Due italiani tra i primi 8 agli Us Open? Brava la federazione, il movimento è ai vertici".