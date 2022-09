Us Open, Alcaraz da record: batte Tiafoe e sogna il titolo

NEW YORK (STATI UNITI) - Dopo quattro ore e ventidue minuti di battaglia, Carlos Alcaraz ha battuto Frances Tiafoe nella seconda semifinale degli Us Open. Ora il tennista spagnolo, numero tre del mondo, affronterà il norvegese Casper Ruud, che nella prima semifinale aveva battuto in quattro set il russo Khachanov. Alcaraz si è imposto con il risultato di 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 6-7 (5/7), 6-3.