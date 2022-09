Us Open, Swiatek batte Jabeur in finale e conquista il suo terzo Slam

NEW YORK (Stati Uniti) - La polacca Iga Swiatek , numero 1 al mondo, ha vinto gli Us Open battendo in finale la tunisina Ons Jabeur (numero 5 del mondo), col punteggio di 6-2 , 7-6(5) in un'ora e 50 minuti. Per la 21enne Swiatek è il terzo successo in un torneo dello Slam dopo i due ottenuti al Roland Garros. Nel primo set non c'è storia storia, nel secondo la Swiatek parte forte (3-0), ma spreca un match-point sul 6-5. La frazione va al tie-break e questa volta la Jabeur si deve arrendere.

Il superbo 2022 della Swiatek

Un 2022 in cui nessuna ha vinto più di della Swiatek (51 match vinti su 58) che è diventata la prima tennista ad aggiudicarsi due Major nella stessa stagione da Angelique Kerber (Australian Open e Us Open nel 2016). Queste le sue parole dopo il successo: "Sinceramente non mi aspettavo molto arrivando a questo torneo. Non era facile dopo aver vinto il Roland Garros, è stato un torneo molto difficile. È un posto folle, c’è tanto baccano e ci sono tantissime tentazioni in città. Sono però orgogliosa di me stessa per essere riuscita a gestire al meglio tutte le emozioni. Credo di dover tornare a casa per capire che cosa significhi vivere così tante emozioni e, in un certo qual modo, scrivere la storia del tennis polacco. Ringrazio ancora questo stadio. Specialmente in questo momento dobbiamo stare uniti, sono felice di poter forse unire qualcuno grazie a questo sport".