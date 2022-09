Coppa Davis, Italia-Croazia: Cilic dà forfait e non ci sarà

"Mi dispiace, ma non posso dare il mio pieno contributo alla nazionale. Dopo un periodo molto stancante, con tanti tornei e molti match giocati, ho bisogno di tempo per recuperare", così Marin Cilic annuncia il suo forfait prima dell'esordio nel girone di Coppa Davis contro l'Italia. La stella della Croazia, numero 17 del ranking Atp, sarà rimpiazzato da Nino Serdarusic, numero 251. Dunque, il numero della nazionale croata, che lo scorso anno interruppe il cammino degli azzurri a Torino nei quarti, sarà Borna Coric, tornato in top 30 grazie al trionfo a Cincinnati.