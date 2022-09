Alcaraz nella storia: trionfo agli Us Open, è il nuovo leader mondiale

NEW YORK (STATI UNITI) - Carlos Alcaraz ha vinto gli Us Open maschili, ultimo Slam della stagione che si è concluso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il tennista spagnolo ha battuto in finale in quattro set Casper Ruud con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-7 (1), 3-6 in tre ore e 20' di gioco.Alcaraz entra così nella storia del tennis mondiale a 19 anni, 4 mesi e 6 giorni diventando il leader più giovane di sempre da quando esiste il ranking computerizzato (1973) e cancellando il record dell'australiano Lleyton Hewitt che raggiunse il medesimo traguardo nel il 19 novembre 2001 quando aveva 20 anni, 8 mesi e 23 giorni. Inoltre Alcaraz diventa il più giovane campione del Grande Slam maschile dai tempi di Rafael Nadal agli Open di Francia del 2005 e anche il più giovane campione di New York dai tempi di Pete Sampras nel 1990.