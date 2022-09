Wta Portoroz, esordio amaro per Trevisan: vince Siniakova

Debutto da dimenticare per Martina Trevisan nel "Zavarovalnica Sava Portoroz", WTA 250 dal montepremi di 251.750 dollari che si disputa sul cemento di Portoroz, in Slovenia. La 28enne di Firenze, 27ª al mondo e quarta favorita del seeding, ha perso per 6-1 6-4 contro la ceca Katerina Siniakova, n.82 Wta e reduce dal titolo in doppio agli Us Open, in un'ora e 34 minuti di match. Chi resta in corsa al secondo turno è Jasmine Paolini, che giovedì 15 settembre si giocherà un posto ai quarti di finale contro la slovena Kaja Juvan, n.72 WTA, che ha eliminato in due set la francese Alize Cornet, n.35 del ranking e sesta favorita del seeding.