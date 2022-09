L'Italia archivia la pratica Croazia in Coppa Davis: Berrettini ok con Coric

BOLOGNA - Il successo di Matteo Berrettini contro Borna Coric permette all'Italia di archiviare la pratica Croazia, primo avversario del girone di Coppa Davis. L'azzurro, nel match fra i due numeri 1 delle rispettive nazionali disputato all'Unipol Arena di Bologna, perde 7-6 il primo set, ma grazie ad una partenza a razzo nel secondo (3-0 in un amen) e con un terzo giocato al limite della perfezione, piazza un 6-2, 6-1 che gli consente di aggiudicarsi il primo incontro in carriera contro l'avversario croato e regalando il successo all'Italia nel primo impegno del gruppo (nonostante si debba ancora giocare il doppio Bolelli/Fognini contro Mektic/Pavic). Gli azzurri affronteranno venerdì l'Argentina, e domenica invece la Svezia dei fratelli Ymer.