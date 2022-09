Coppa Davis, gli Stati Uniti vincono all'esordio contro la Gran Bretagna

GLASGOW (SCOZIA) - Nel match d'esordio del Gruppo D della Coppa Davis, gli Stati Uniti hanno battuto la Gran Bretagna per 2-1 a Glasgow e sono ora in testa al girone (proprio la seconda classificata di questo gruppo affronterà ai quarti la vincente del girone dell'Italia, che ha vinto all'esordio contro la Croazia). Per il trionfo statunitense, decisivo il doppio con il successo della coppia Rajeev Ram-Jack Sock su Andy Murray e Joe Salisbury per 5-7, 6-4, 7-5 dopo la vittoria di Tommy Paul su Daniel Evans per 6-4, 4-6, 6-4 e il momentaneo 1-1 britannico con Cameron Norrie che aveva vinto contro Taylor Fritz 2-6, 7-6(2), 7-5.