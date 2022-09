Federer annuncia il ritiro: "Laver Cup il mio ultimo torneo"

La Laver Cup, in programma dal 23 al 25 settembre all'O2 Arena di Londra, sarà l'ultimo evento tennistico al quale parteciperà Roger Federer . A dare l'annuncio del proprio ritiro è stato lo stesso campione svizzero che ha deciso di fermarsi dopo una carriera gloriosa e ricchissima di trionfi. A 41 anni, e reduce da diversi problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi da oltre un anno (non gioca da Wimbledon 2021), l'elvetico ha detto basta, comunicando la propria scelta a tutti i tifosi e agli appassionati di tennis attraverso un messaggio audio e una lettera diramata sui propri canali social ufficiali. Con 20 successi in 31 finali, è il terzo tennista più vincente nelle prove del Grande Slam nel singolare maschile alle spalle di Rafael Nadal (22) e Novak Djokovic (21). Nel suo ricchissimo palmarès: 8 Wimbledon (record), 6 Australian Open, 5 US Open e 1 Roland Garros.

Federer annuncia il ritiro

"Come molti di voi sanno, gli ultimi tre anni si sono presentati come delle sfide sotto forma di infortuni e operazioni. Ho lavorato duro per tornare in forma e competitivo. Ma conosco anche le capacità e i limiti del mio corpo e l'ultimo messaggio è stato chiaro", ammette lo svizzero ripensando ai tanti problemi fisici dell'ultimo periodo. "Ho 41 anni, ho giocato oltre 1500 match in 24 anni. Il tennis mi ha trattato con più generosità di quanto avrei mai potuto immaginare - commenta King Roger -. Bisogna capire quando arriva il momento di mettere fine alla mia carriera nelle competizioni. La Laver Cup in programma la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo torneo Atp. Giocherò ancora a tennis in futuro, ovviamente, ma non nei tornei del Grande Slam o nel tour".

I record di Federer

Record su record e numeri da urlo che lo inseriscono di diritto nell'Olimpo dei più grandi della storia: è al secondo posto nella classifica all-time di settimane trascorse da numero 1 del mondo (310), dietro solamente a Novak Djokovic. Detiene, però, il record di quelle consecutive trascorse in vetta al ranking (237) e a 36 anni è divenuto il tennista più longevo in cima alla graduatoria. "Sono stato abbastanza fortunato a giocare così tanti match epici che non dimenticherò mai - continua -. Abbiamo battagliato correttamente, con passione e intensità, e ho sempre provato a fare del mio meglio nel rispetto della storia di questo gioco. Mi sento estremamente grato. Ci siamo motivati l'uno con l'altro e insieme abbiamo portato il tennis a nuovi livelli. Soprattutto devo rivolgere un ringraziamento speciale ai miei incredibili fan. Non saprete mai quanta forza e convinzione mi avete dato. La sensazione stimolante di entrare in stadi pieni e arene è stata una delle grandi emozioni della mia vita. Senza di voi, quei successi si sarebbero sentiti soli, piuttosto che pieni di gioia ed energia".