Wta Portoroz, Paolini batte Juvan e accede ai quarti

Ancora una vittoria per Jasmine Paolini nel 'Zavarovalnica Sava Portoroz', WTA 250 con un montepremi di 251.750 dollari che si sta disputando sul cemento di Portoroz, in Slovenia. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.55 Wta e campionessa in carica, dopo aver sconfitto all'esordio la 19enne olandese Tara Wurth, n.219 del ranking, promossa dalle qualificazioni, al secondo turno ha battuto in rimonta per 5-7 6-2 7-6(5), dopo quasi due ore e mezza di lotta, la slovena Kaja Juvan, n.72 Wta, che aveva eliminato la francese Alize Cornet, n.35 del ranking e sesta favorita del seeding. Venerdì Paolini si giocherà l'ingresso nelle semifinali con la ceca Katerina Siniakova, n.82 del ranking, protagonista all'esordio dell'eliminazione di Martina Trevisan, n.27 del ranking e 4 del seeding. Tra la giocatrice toscana e la 26enne di Hradec Kralove non ci sono precedenti.