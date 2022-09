Finisce al secondo turno l’avventura di Lorenzo Giustino all’”Instanbul Challenger TED Open”, Atp Challenger in corso sui campi in cemento della città turca, dal montepremi di 53.120 dollari. Il 31enne di Napoli, n.253 del ranking, si è arreso contro il francese Harold Mayot, classe 2002 e posizionato al numero 263 della classifica, in un’ora e trequarti di partita che si è chiusa con il risultato finale di 7-5 7-5.