Coppa Davis, Berrettini batte Baez senza problemi: Italia in vantaggio

Berrettini: "Più gioco più mi sento a mio agio"

"Sono partito decisamente meglio dell'ultima volta. Dovevo ambientarmi sui campi e sono contento di come ho giocato. I complimenti in diretta di Panatta per le volée smorzate? Cerco di andare a rete il più possibile, la mia indole non è quella, visto che sono cresciuto sulla terra, ma devo farlo per faticare di meno. Spazzati via i timori per il campo da gioco? Venivo da New York e questo è un campo diverso, al chiuso. Più gioco e più mi sento a mio agio", le parole di Matteo Berrettini ai microfoni della Rai. Poi, a Sky Sport, aggiunge: "Se non avessi questo ritmo sarebbe stato molto più difficile, Baez è un giocatore molto solido. Mi sono sentito meglio rispetto all'altro singolare. Arriviamo dagli Usa, una trasferta lunga e impegnativa. Oggi la palla andava più veloce, bene così. Questo è un campo un po' più lento rispetto a New York ma posso fare qualche rotazione in più, riesco a rispondere di più e così ho più chance di brekkare".