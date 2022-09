Atp San Diego, Oradini ko nelle qualifiche: passa Kovacevic

Finisce subito l'avventura di Giovanni Oradini nelle qualifiche della seconda edizione del "San Diego Open", torneo Atp 250 sul cemento della città californiana dal montepremi di 612.000 dollari. Il 25enne roveretano, n. 398 ATP, unico azzurro iscritto al torneo, nella notte italiana si è arreso per 7-6(5) 6-2, dopo quasi due ore di lotta, contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic, 24enne di New York, n. 220 della classifica mondiale e settima testa di serie del seeding cadetto. A guidare il tabellone principale del "San Diego Open" è invece il britannico Daniel Evans (n. 25 ATP), che precede lo statunitense Jenson Brooksby (50) e il connazionale Marcos Giron (60). Nel main draw californiano non c'è Casper Ruud, vincitore nel 2021 della prima edizione del torneo.