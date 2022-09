Atp Metz, Nardi subito out nelle qualifiche contro Piros

Finisce subito l'avventura di Luca Nardi nelle qualifiche del "Moselle Open", ATP 250 dal montepremi di 534.555 euro sul veloce indoor di Metz, in Francia. Il 19enne di Pesaro, n.142 ATP, ha perso in rimonta per 4-6 7-5 6-2, dopo quasi due ore di battaglia, contro l'ungherese Zsombor Piros, 22 anni da Budapest, n.159 ATP, mai affrontato prima in carriera. Nel tabellone due italiani, che potrebbero affrontarsi nei quarti: Lorenzo Musetti, n.30 ATP e terza testa di serie, entra in gara direttamente al secondo turno e aspetta il vincitore della sfida tra lo statunitense Sebastian Korda (n.49 ATP) e il francese Hugo Gaston (n.85 ATP); Lorenzo Sonego, n. 64 del ranking, farà il suo esordio contro il russo Aslan Karatsev, n.39 ATP e sesta testa di serie, che lo ha sconfitto in tutte e tre le sfide precedenti, sempre molto combattute. A guidare il seeding è il russo Daniil Medvedev, n.4 ATP.