Coppa Davis, Italia 1-0 sulla Svezia dopo il successo di Berrettini

BOLOGNA - L'Italia si porta sull'1-0 nella serie contro la Svezia (ultima giornata del Gruppo D di Coppa Davis) dopo il successo di Matteo Berrettini contro Elias Ymer. Berrettini ha vinto per 6-4, 6-4 in 76 minuti. Partita molto solida, specie al servizio (94% di punti con la prima, 0 palle break concesse), per il tennista romano che ai aggiudica in 37' la prima frazione grazie al break al 9° gioco, mentre nella seconda arriva al 5° game il break per indirizzare la partita. Il 2° match della serie vedrà in campo Jannik Sinner contro Mikael Ymer.