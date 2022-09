Ranking Wta, la Trevisan resta prima fra le azzurre. La Paolini perde 20 posti

Ci sono diversi i cambiamenti nella classifica mondiale femminile di tennis pubblicata dalla WTA per quel che concerne i piazzamenti delle italiane, a cominciare dai due nuovi best ranking di Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio. Prima delle azzurre è sempre Martina Trevisan, che si conferma al numero 27 (a tre lunghezze dal proprio record, numero 24, raggiunto lo scorso 18 luglio). La 28enne mancina toscana - fuori al primo turno a Portorose, ancora non in perfette condizioni dopo il risentimento muscolare alla coscia sinistra rimediato il mese scorso sul cemento statunitense - in questo 2022 ha conquistato il suo primo trofeo WTA sulla terra battuta di Rabat ed ha raggiunto le semifinali al Roland Garros, miglior risultato in carriera in uno Slam. Alle sue spalle torna Camila Giorgi, che guadagna due posizioni e risale al numero 59 scavalcando sia Lucia Bronzetti che Jasmine Paolini: la 23enne di Villa Verucchio scende al numero 63 con sei posti in meno, mentre la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, a causa della mancata conferma del titolo vinto a Portorose nel 2021 (è stata eliminata da Siniakova nei quarti), perde in un colpo 20 posizioni ed è ora numero 75.