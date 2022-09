Atp San Diego: esordio ok per Nakashima, Daniel e Kudla

Esordio ok per Brandon Nakashima al "San Diego Open", ATP 250 che si gioca sul cemento della città californiana e dotato di un montepremi da 612.000 dollari. Il tennista statunitense, testa di serie numero 5, è avanzato al secondo turno piegando il connazionale Zachary Svajda, in tabellone con una wild card, con il risultato finale di 7-5 7-6(5).