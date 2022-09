Wta Tokyo, Osaka dà forfait per un problema agli addominali

La sfortuna ha colpito Naomi Osaka, che non giocherà il secondo turno del "Toray Pan Pacific Open Tennis", Wta 500 da 757.900 dollari in corso sui campi veloci di Tokyo. La giapponese, ex numero 1 del mondo, era attesa per il match contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, ma a causa di un problema agli addominali è stata costretta a ritirarsi dal torneo che vinse nel 2019. Osaka ha dichiarato: "Tokyo è sempre stato e rimarrà un torneo speciale per me, avrei voluto scendere in campo oggi, ma il mio corpo non me lo permette". Beatriz Haddad Maia, quinta testa di serie, accede dunque ai quarti di finale. Avanza anche la croata Petra Martic che ha eliminato la ceca Karolina Pliskova imponendosi 6-3, 6-4. Supera il secondo turno anche la russa Liudmila Samsonova che ha battuto 7-6 (5), 6-3 la cinese Xinyu Wang.