Federer, la grande bellezza: un addio tutto da vedere. Anche su Tuttosport

TORINO - Game, set, match: Roger Federer lascia il tennis agonistico e anche Tuttosport lo omaggia. Ne parliamo con Piero Guerrini dalla redazione: «Abbinato al giornale in edicola domani ci sarà un poster plastificato dedicato allo svizzero che ci ha fatto sognare per anni. "Grazie Roger" da tutti noi, dagli appassionati che hanno applaudito le sue imprese, meravigliati dal suo gioco tutto classe e fantasia. Lascia giocando il doppio con Nadal, l'eterno rivale, alla Laver Cup che potete vedere su Eurosport. Lascia il più bravo, anche se non il più vincente della storia».