Atp San Diego, Evans supera Daniel e vola ai quarti di finale

Il tennista britannico si è imposto sul giapponese in due set con il risultato finale di 6-4 6-4. Lestienne lo aspetta per giocarsi un posto in semifinale

23 . 09 . 2022 09:54 1 min San DiegoEvansDaniel

© EPA

Continua l'avventura di Daniel Evans al "San Diego Open", ATP 250 che si disputa sul cemento della città californiana e dotato di un montepremi pari a 612.000 dollari. Il britannico, testa di serie numero 1, si è guadagnato l'accesso ai quarti di finale battendo con un duplice 6-4 il giapponese Taro Daniel. Ad attenderlo per garantirsi l'accesso in semifinale ci sarà il francese Constant Lestienne, che si è imposto sul cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 6-1, 6-3. Gli altri risultati degli ottavi di finale: Jenson Brooksby (Usa, 2) b. Mackenzie McDonald (Usa) 6-4 3-6 6-2, Daniel Elahi Galan (Col) b. Pedro Martinez (Esp, 4) 5-7 6-1 6-4, Brandon Nakashima (Usa, 5) b. Denis Kudla (Usa) 6-3, 6-4, Christopher O'Connell (Aus) b. J.J. Wolf (Usa, 8) 6-3 7-5. Guarda il video Tennis, l'omaggio di Tuttosport a Federer: un poster plastificato Da non perdere Metz, Sonego ai quarti Federer, la grande bellezza Tutte le news di Tennis

