Medvedev eliminato a Metz: reagisce con il verso della scimmia al pubblico

METZ - È un momento da incubo per Daniil Medvedev, ex numero uno al mondo reduce dall'eliminazione a sorpresa agli ottavi degli Us Open. Ora il tennista russo è stato eliminato al primo turno dell'Atp 250 di Metz, di cui era la prima testa di serie, dallo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-4, 6-7 (7-9), 6-3. Oltre al risultato finale, a fare scalpore è stato un gesto di Medvedev in campo contro il pubblico francese.