Atp Metz, Sonego piega Korda in due set e conquista la semifinale

METZ (Francia) - Lorenzo Sonego vola in semifinale nell'Atp Metz 250 superando in due set lo statunitense Sebastian Korda e conquistando un posto nella Top 4 del torneo. Il piemontese strappa il pass senza patemi chiudendo la pratica in un'ora e mezza di gioco col risultato di 6-4; 6-4. Parte bene l'azzurro rubando subito il servizio al terzo game che lo porta a conquistare il set mantenendo con tranquillità il vantaggio acquisito in apertura. Nel secondo lo statunitense ci prova sciupando due break point al sesto game. Sonego non perdona e nel gioco successivo ruba nuovamente la battuta che lo porta a chiudere l'incontro. Ora dovrà sfidare Hurkacz, che nell'altro quarto ha eliminato Rinderknech, per accedere alla finale.