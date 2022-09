Federer e Nadal, un tripudio di emozioni: insieme in lacrime e mano nella mano

LONDRA (INGHILTERRA) - Federer-Nadal: emozioni forti e lacrime all'O2 Arena di Londra. In occasione dell'ultima partita del fuoriclasse svizzero che appende definitivamente la racchetta al chiodo, i due campioni - protagonisti di una rivalità e di un'era che ha scritto memorabili pagine di storia del tennis - non sono riusciti a contenere le emozioni del momento: nel corso del lungo tributo dedicatogli, Federer non è riuscito a frenare le lacrime, trovando conforto nella mano dell'amico maiorchino che l'ha afferrata e stretta a sé con forza. Attimi indimenticabili, dominati da emozioni e innumerevoli ricordi.