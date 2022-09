Aon Open Challenger, Lajovic vola in semifinale: Cecchinato ko in due set

GENOVA - Finisce ai quarti di finale l'avventura di Marco Cecchinato all''Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina", torneo Atp in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso, a Genova e con un montepremi di 134.920 dollari. Il 29enne tennista siciliano, numero 147 Atp e ottava testa di serie del torneo, esce sconfitto dal confronto con Dusan Lajovic che vince il match in due set, 6-2 6-2, in una sola ora di gioco. Il 32enne serbo, numero 93 del ranking e quarto favorito del seeding, sfiderà in semifinale un altro italiano, Andrea Pellegrino: tra il tennista di Belgrado e il 25enne di Bisceglie si tratta del primo incrocio assoluto.