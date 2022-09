Dopo Federer anche Nadal si ritira dalla Laver Cup

LONDRA (Inghilterra) - Ufficiale, per motivi personali Rafa Nadal non scenderà più in campo per la Laver Cup 2022. Lo spagnolo, giù durante la diretta Instagram di Roger Federer, aveva fatto trasparire di essere arrivato alla competizione non al meglio della condizione. Inoltre la compagna Xisca è in attesa del loro primogenito. Malgrado le situazioni delicata Rafa ha voluto presenziare per essere al fianco dell'amico e storico rivale in quello che è stato il suo ultimo match, le sue parole nel post-partita raccontano quanto il 22 volte vincitore dei tornei dello Slam tenesse a questo evento: "Alla fine è stato molto emozionante. È stato un onore far parte di questo momento importante nella storia del nostro sport. Io e Federer abbiamo condiviso tanti momenti per molti anni. Roger lascia il circuito e una parte importante della mia vita se ne va con lui".