Diretta Sonego-Bublik ore 15.30: dove vederla in tv e streaming

METZ (Francia) - Prima finale del 2022 per l’azzurro Lorenzo Sonego che nel pomeriggio sfiderà il kazako Bulbik nella finale del torneo ATP 250 di Metz. Il ruolino dei confronti diretti vede il tennista torinese in vantaggio su Bulbik per tre a uno, ma il kazako ha disputato appena tre games della sua semifinale prima del ritiro di Wawrinka. Quella di oggi sarà la quinta finale ATP per il torinese che ha ottenuto due successi e altrettante sconfitte.