Federer, il siparietto con Berrettini: "Lo stallone salato italiano"

"Lo stallone salato italiano". Roger Federer ha scherzato con Matteo Berrettini, postando sul suo profilo Twitter il filmato di un siparietto durante la gara di Laver Cup tra l'azzurro e Felix Auger-Aliassime. Nel video si vede Berrettini avvicinarsi alla panchina e cercare i sali minerali. "Cosa cerchi?", chiede lo svizzero. "Sali", risponde Berrettini. "Sali e pepe", ribatte Federer. Lo svizzero, oltre al tweet ironico, ha anche dispensato diversi consigli all'azzurro durante la gara. Trasformandosi nel suo coach: "Non andare subito dentro il campo e giusto un paio di cose per quando rientri – ha detto Federer – dal lato del back non stai salendo troppo, questo perché questo campo non ti dà tanto rimbalzo. Lasciala andare un po' di più così resta piatta".