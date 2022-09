Laver Cup, ribaltone Team World: Europa ko dopo quattro successi

LONDRA (Regno Unito) - Primo storico successo in Laver Cup per il Team World, che nell'ultima giornata del torneo ribalta il risultato, infliggendo tre sconfitte consecutive al Team Europe e trionfando per la prima volta nella manifestazione londinese. Decide la vittoria di Tiafoe in rimonta su Tsitsipas che regala il successo al "Resto del Mondo".

Murray e Berrettini si arrendono al Supertiebreak

Nel primo incontro di giornata arriva la prima sconfitta per Matteo Berrettini, che ieri aveva vinto sia il singolare contro Auger-Aliassime, che il doppio in coppia con Djokovic: oggi l'azzurro, che giocava con lo scozzese Murray come partner, è uscito sconfitto per 6-2, 3-6, 8-10 contro il canadese e Sock.

Auger-Aliassime piega un acciaccato Djokovic

Tornato in corsa, il Team World si porta addirittura in vantaggio con Auger-Aliassime, che caricato dalla vittoria nel doppio approfitta dei problemi al polso di Djokovic per imporsi 6-3, 7-6.

Tiafoe rimonta Tsitsipas e scatena la festa

E' Tiafoe a decidere la Laver Cup edizione 2022 e a regalare al Team World il primo successo nella manifestazione dopo i quattro successi consecutivi dell'Europa. L'americano perde male, 1-6, il primo set contro Tsitsipas, poi si impone di forza per 7-6 (13-11), 10-8.