Atp Sofia, Seppi vicino al tabellone principale: battuto Donski

Per Andreas Seppi si avvicina l'accesso al tabellone principale del "Sofia Open", torneo Atp 250 dal montepremi pari a 534.555 euro sul veloce indoor dell'Armeec Arena della capitale della Bulgaria. L'altoatesino, numero 249 del ranking internazionale e sesta testa di serie delle qualificazioni, ha fatto il suo esordio vincendo per 6-4, 6-2 contro il bulgaro Alexander Donski (591 del mondo, in tabellone grazie a una wild card) e nella sfida che vale l'ingresso nel main draw se la vedrà con il francese Geoffrey Blancaneaux (139 Atp). Al contrario, escono gli altri due italiani in gara. Stefano Travaglia (193 Atp), partito come quarta testa di serie, è stato costretto ad abbandonare per un problema fisico mentre si trovava in svantaggio 5-0 nel primo set contro lo svedese Dragos Nicoale Madaras, 292 del ranking Atp. Infine, Salvatore Caruso (settima testa di serie delle qualificazioni) si è arreso per 7-6 (4), 6-4 di fronte alla wild card di casa Petr Nestero (884 del ranking Atp).