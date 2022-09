Nadal: "Ritiro Federer? Difficile non commuoversi"

Rafa Nadal, ai microfoni di Cadena Cope, è tornato a parlare del ritiro di Roger Federer, con cui ha giocato in coppia la sua ultima partita in carriera nella Laver Cup: "Sono una persona sensibile, e quando vedi qualcuno che apprezzi in quello stato è difficile non emozionarsi. Anche se la cosa mi è sfuggita di mano". "Quando sono arrivato nello spogliatoio mi sono commosso di nuovo - ha confessato lo spagnolo -. Per tutto quello che ho provato quella sera è stato difficile non commuoversi. Se vedendo Federer ho pensato al mio ritiro? No, per niente. So che il mio addio arriverà tra un tempo 'x' o 'y', a 36 anni e mezzo sono nel tratto finale della mia carriera. Ma ora non è una cosa che considero né che voglio considerare. La mia emozione non era legata all'idea del ritiro ma alla stima che nutro nei confronti di Roger".