Lorenzo Sonego, il tennista ritrovato che ha conquistato Metz

Non è un ritorno, è qualcosa in più. I ritorni appartengono a chi per qualche ragione non c’è più stato, a chi è sparito, si è dileguato, o non è stato più se stesso. Lorenzo Sonego è sempre rimasto fra noi, più piccino di una volta, ma presente, meno brillante di altri momenti, ma sempre lì. Gli serviva ritrovarsi, ed è questa la categoria che ospita da ieri il Sonny di fine stagione. “Les retrouvés”, in francese, dato che il percorso si è compiuto a Metz, a est di Parigi, 55 chilometri dalla frontiera con il Lussemburgo e poco più da quella con la Germania, città che per 75 anni i tedeschi hanno preteso fosse loro, poi tornata francese, “retrouvée” - non a caso - anche lei. Categoria più pregiata dell’altra, se vi va di crederci. I “revenants” sono spettri, si parla di loro al passato, fin quando il ritorno non prende forma definitiva, sempre che riesca. I “retrouvés” appartengono al quotidiano gioco di specchi che conduciamo con chi ci sta mostrando i propri sforzi e i cambiamenti in atto, e altrettanto facciamo noi con loro, per rendersi conto se stiamo tenendo la strada o scivolando su qualche china.



Lorenzo ha chiuso la ricerca nel solo modo consentito a un tennista, vincendo un torneo. Il Moselle Open, ATP 250, che lo sradica dalla mesta classifica in cui era precipitato (non del tutto per colpe proprie, viste le decisioni dell’Atp) e lo ripropone da oggi venti posizioni più in alto, al numero 45, quanto basta per essere in tabellone nei prossimi 500 e 1000 di fine stagione. Vienna, dove Sonny stracciò il numero 1 Djokovic nel 2020 (poi perse in finale contro Rublev) e Parigi Bercy. Era da giugno 2021 che il torinese, torinista, e più toro che torero per come ama caricare a testa bassa, non sentiva il profumo di una finale. La raggiunse a Eastbourne, sull’erba, superficie che continua ad attrarlo, e sulla quale ha vinto il primo titolo, ad Antalya in Turchia (2019). L’altra vittoria giunse a Cagliari (2021), terra rossa. Ora Metz, la terza su cinque finali, sul cemento indoor, a ribadire che Sonny, dove lo metti, si trova bene.