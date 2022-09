PARMA - Elisabetta Cocciaretto vince il suo match d'esordio al torneo Wta 250 di Parma su terra rossa. La 21enne marchigiana ha battuto la spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 76 del ranking e 7 del seeding, per 7-5, 6-1 dopo 89 minuti ed attende la vincente della sfida tra Jasmine Paolini e Jule Niemeier. Invece Lucia Bronzetti è stata eliminata al primo turno per 6-3, 6-2 dopo 83 minuti dalla belga Maryna Zanevska. Per la romagnola si tratta del quarto ko consecutivo al primo turno.